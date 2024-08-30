Шикунов: «Соболев – не воспитанник «Спартака», осуждать его нет смысла»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов порассуждал о переходе в «Зенит» из «Спартака» Александра Соболева с морально-этической точки зрения.

«Слава богу, что сделка завершена. Человек захотел играть за «Зенит», не вижу смысла его осуждать. Вообще он не воспитанник спартаковский, болельщикам этот переход надо воспринимать проще», - делится Шикунов в диалоге с «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев заключил с «Зенитом» контракт на три года с автоматической опцией продления ещё на один.

Ранее Александр обратился к болельщикам «Зенита». За «Спартак» он играл на протяжении четырёх лет.