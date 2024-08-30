Соболев оценил свою форму, игрок тренировался индивидуально несколько недель

Новичок питерского «Зенита» Александр Соболев оценил свою форму. Напомним, что последние несколько недель нападающий не тренировался, так как его отстранили от тренировок в «Спартаке».

«Своё состояние оцениваю как хорошее, но точно ответить не могу – больше месяца работал только индивидуально. Впереди перерыв на матчи сборных, думаю, я смогу компенсировать всё, что потерял», - делится Соболев для пресс-службы «Зенита».

«Зенит» официально объявил о прибытии в команду Соболева в пятницу, 30 августа. До этого четыре года нападающий играл за «Спартак» после перехода в 2020 году из самарских «Крыльев Советов».

Соболев обратился к фанатам «Зенита»