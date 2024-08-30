Шикунов: «Соболев со своим характером может стать лидером «Зенита»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о самом свежем трансфере «Зенита» - Александре Соболеве.

«Поможет «Зениту»? Конечно. Любой команде нужен такой форвард. С его характером и футбольной наглостью ему по силам стать лидером», - рассуждает Шикунов для «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев перебрался в «Зенит» из стана принципиального соперника, московского «Спартака». Сумма трансфера оценивается в 10 млн евро. Контракт подписан на три года с опцией продления ещё на сезон.

К слову, последние несколько недель Соболев был отстранён от тренировок в «Спартаке».

«Сейчас будет пауза на сборные, за это время он наберёт кондиции», - добавил Шикунов.

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