Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

- Как восприняли переход Соболева в «Зенит»?

- Мне все равно.

- Для «Спартака» уход Соболева – это потеря или команда привыкла играть уже без него?

- Не думаю, что для кого-то это потеря или приобретение. В «Зените» есть крупные нападающие – Кассьерра и Сергеев. Получается, Соболев идет на третьем месте, и его ролью будет полировать лавку.

- Писали, что Сергеев может уйти из «Зенита».

- Я не очень хорошо понимаю, кто может предложить Сергееву столько же, сколько в «Зените». Питерцам еще надо найти клуб, который за не совсем перфектные кондиции будет платить в два раза больше, чем игрок этого стоит.

- А если вариант с арендой?

- Может быть. И как обычно «Зенит» будет платить 70-75% зарплаты. Но, на мой взгляд, Соболев не сильнее Сергеева.

- Почему не верите в перспективы Соболева в «Зенита»? Может быть, Александр там раскроется, ведь он еще не возрастной футболист? Плюс у него будут сильные партнеры.

- Верят в бога, а Соболеву до этого далеко. Я считаю, что это игрок настроения, вспышки. Он зажегся – сыграл, а потом три-четыре матча запоминается только тем, что «ныряет». И больше никаких особых достижений у него нет. А в «Зените» мы неоднократно видели увядания российских футболистов.

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- Но у Соболева будут амбициозные задачи – реальная возможность завоевания золотых медалей. Может быть, его подстегнет такая цель?

- Если у нас будут амбициозные задачи, это еще не значит, что мы можем их достичь. Если нас с вами запишут в состав «Зенита», мы тоже получим золотые медали. Но это не значит, что мы будем выходить на поле и забивать.

- Пишут, что во время медосмотра перед подписанием контракта у Соболева обнаружились проблемы с ментальным здоровьем. Это важный момент?

- Мне кажется, что у него проблемы с ментальным здоровьем идут еще со двора, с детства. Он постоянно на кого-то кидается, с кем-то спорит.

- Примут ли Соболева питерские болельщики, как думаете?

- Помимо болельщиков еще вопрос: примут ли его футболисты. Вспомните, сколько у него было драк с игроками «Зенита». Думаю, что ребята из Латинской Америки злопамятные. Год назад они с ним дрались, а сейчас что они должны делать? И болельщики могут его не принять.

- То есть проблемы у Соболева в Питере возможны.

- Не знаю, зачем он «Зениту». «Спартак» избавляется от того, что ему кажется медленным и не эффективным. Хотя, он заменяет Соболева тем же самым. А вот зачем этот игрок «Зениту», я вообще не представляю.

Елена Григорьевская