Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Ролью Соболева в «Зените» будет полирование лавки» эксклюзив

30 Августа 2024 • 18:30 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
1 10.50 X 5.10 2 1.30
Через 22 ч. 22 мин.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

- Как восприняли переход Соболева в «Зенит»?

- Мне все равно.

- Для «Спартака» уход Соболева – это потеря или команда привыкла играть уже без него?

- Не думаю, что для кого-то это потеря или приобретение. В «Зените» есть крупные нападающие – Кассьерра и Сергеев. Получается, Соболев идет на третьем месте, и его ролью будет полировать лавку.

- Писали, что Сергеев может уйти из «Зенита».

- Я не очень хорошо понимаю, кто может предложить Сергееву столько же, сколько в «Зените». Питерцам еще надо найти клуб, который за не совсем перфектные кондиции будет платить в два раза больше, чем игрок этого стоит.

- А если вариант с арендой?

- Может быть. И как обычно «Зенит» будет платить 70-75% зарплаты. Но, на мой взгляд, Соболев не сильнее Сергеева.  

- Почему не верите в перспективы Соболева в «Зенита»? Может быть, Александр там раскроется, ведь он еще не возрастной футболист? Плюс у него будут сильные партнеры.

- Верят в бога, а Соболеву до этого далеко. Я считаю, что это игрок настроения, вспышки. Он зажегся – сыграл, а потом три-четыре матча запоминается только тем, что «ныряет». И больше никаких особых достижений у него нет. А в «Зените» мы неоднократно видели увядания российских футболистов.

Реклама


- Но у Соболева будут амбициозные задачи – реальная возможность завоевания золотых медалей. Может быть, его подстегнет такая цель?

- Если у нас будут амбициозные задачи, это еще не значит, что мы можем их достичь. Если нас с вами запишут в состав «Зенита», мы тоже получим золотые медали. Но это не значит, что мы будем выходить на поле и забивать.

- Пишут, что во время медосмотра перед подписанием контракта у Соболева обнаружились проблемы с ментальным здоровьем. Это важный момент?

- Мне кажется, что у него проблемы с ментальным здоровьем идут еще со двора, с детства. Он постоянно на кого-то кидается, с кем-то спорит.

- Примут ли Соболева питерские болельщики, как думаете?

- Помимо болельщиков еще вопрос: примут ли его футболисты. Вспомните, сколько у него было драк с игроками «Зенита». Думаю, что ребята из Латинской Америки злопамятные. Год назад они с ним дрались, а сейчас что они должны делать? И болельщики могут его не принять.

- То есть проблемы у Соболева в Питере возможны.

- Не знаю, зачем он «Зениту». «Спартак» избавляется от того, что ему кажется медленным и не эффективным. Хотя, он заменяет Соболева тем же самым. А вот зачем этот игрок «Зениту», я вообще не представляю.  

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 2
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Августа
18:28
Гладилин считает, что отсутствие игровой практики не помешает Соболеву в «Зените»
16:59
Боярский – о Соболеве: «Замечательный голеадор – то, что он играл в «Спартаке», не помешает»
16:53
Соболев сделал публикацию после перехода в «Зенит»
16:13
«Зенит» назвал срок контракта Соболева
12:06
Впервые в истории: На матче РПЛ будет перевод языка жестов
11:26
Гонду стал первым после Марадоны в рейтинге самых дорогих продаж «Аргентинос Хуниорс»
11:24
Защитник «Химок»: «Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет»
29 Августа
21:04
Качественная ставка и прогноз на матча Пари НН — Зенит чемпионата России — 31 августа 2024
14:39
Сергеев и Гонду тренируются в общей группе «Зенита» перед матчем против «Пари НН»
14:30
В «Урал» перешёл воспитанник «Зенита»
13:54
Непомнящий рассказал, есть ли у «Зенита» зависимость от Глушенкова
13:12
Семак — о матче против «Пари НН»: Мы фавориты только на бумаге
13:07
Семак назвал двух игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Зенита»
13:05
Семак рассказал, когда Гонду может дебютировать за «Зенит»
09:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Зенит РПЛ — 31 августа 2024
28 Августа
20:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Зенит чемпионата России – 31 августа 2024
16:57
Барриос высказался об ухудшении результатов «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Определились все 36 участников Лиги чемпионов Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля» Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Серхио Рамос договорился с новым клубом «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» давит на сборные в своих интересах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель «Реал» повторно потерял очки на островах Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.08.24 в 15:00
Химки Химки
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.60 3.80 1.88
Видео
31.08.24 в 17:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
9.00 5.00 1.32
Видео
31.08.24 в 19:45
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.62 3.90 5.00
Видео
31.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Акрон Акрон
1.84 3.75 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Августа
19:02 · Россия. Премьер-лига
Терёхин рассказал, почему Соболев будет полезен «Зениту»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Фамейе внесён в заявку «Рубина» на сезон
18:53 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Соболев – не воспитанник «Спартака», осуждать его нет смысла»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Соболев оценил свою форму, игрок тренировался индивидуально несколько недель
18:45 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Соболев со своим характером может стать лидером «Зенита»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Андреев парой предложений отреагировал на своё отстранение от футбола
18:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» объявило о расставании с Коноваловым официально
18:05 · Россия. Премьер-лига
Артур Гомес подпишет долгосрочный контракт с «Динамо» слухи
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Химки» и «Балтика» договорились по Луне слухи
17:55 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о возможной реакции фанатов на Соболева: «Мы знаем, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Болельщики «Зенита» со временем полюбят Соболева»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Губерниев поделился ожиданиями от Соболева в «Зените»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев поблагодарил руководство «Спартака»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Соболев обратился к фанатам «Зенита»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Мне нравится, что «Зенит» купил российского нападающего»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Играть за «Зенит» - честь и счастье»
17:14 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о Сергееве в связи с приходом Соболева
17:10 · Россия. Премьер-лига
Сын Соболева исправился – ранее он оскорблял «Зенит» 2 видео
17:02 · Россия. Премьер-лига
Семёнов завершил игровую карьеру в 35 лет официально
16:59 · Россия. Премьер-лига
Боярский – о Соболеве: «Замечательный голеадор – то, что он играл в «Спартаке», не помешает»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Соболев сделал публикацию после перехода в «Зенит»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Сейчас деньги на первом месте»: Мостовой высказался о трансфере Соболева в «Зенит»
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на переход Соболева в «Зенит»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Соболева в «Зенит» разочаровал Камоцци
16:19 · Россия. Премьер-лига
Соболева представили как хоккеиста
Все новости
Рекомендуем