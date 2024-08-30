Гладилин считает, что отсутствие игровой практики не помешает Соболеву в «Зените»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

- Как восприняли переход Соболева в «Зенит»?

- Нормально, раз «Зениту» он нужен и Семак видит, как его использовать. Будет Александр там играть или нет – зависит от тренера. Там конкуренция высокая в линии атаке, и за место в составе ему придется побороться.

- По своему уровню Соболев подходит «Зениту»?

- Да. И не по потенциалу, а по построению игры. Семак видит, что такой футболист ему нужен. У него сильная средняя линия, состоящая из бразильцев, плюс Глушенков и эти ребята больше подыгрывающие. А питерцам нужен такой нападающий. Хотя там есть два своих таких, но раз Соболева взяли, значит, видят, как его использовать.

- Вас не смущает, что он долгое время находился без игровой практики?

- Никакой практики ему не нужно. У него своя специфика игры, и не будет никаких проблем в этом плане.

- Пишут, что во время медосмотра перед подписанием контракта у Соболева обнаружились проблемы с ментальным здоровьем, то есть с психикой. Это не может помешать?

- Сложно сказать. Что такое психология? Он некоторые время находился в подвешенной ситуации, и нервы расшатались. Когда начнет играть, все восстановится.

- Примут его питерские болельщики, как думаете?

- Будет хорошо играть и забивать – примут. Есть же пример Дзюбы. Он чистый спартаковец, но перешел в «Зенит», играл, забивал, и никаких вопросов не было. Его никто не считал предателем. А Соболев даже не спартаковец и воспитывался в другом клубе. Его в этом не обвинишь.

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- Дебютировать Соболев сможет после перерыва сборных в матче против ЦСКА. Эта игра будет показательной?

- Это решит Семак. Александр – футболист специфический, но у него может получиться. Тренер видит, как его использовать. Команде нужен такой нападающий.

- То есть вы реально верите, что Соболев будет играть в основе?

- Сложно сказать. Там конкуренция большая, но такой футболист, безусловно, в атаку нужен.

Елена Григорьевская