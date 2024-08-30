Андреев парой предложений отреагировал на своё отстранение от футбола

Спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в пятницу отстранили от футбольной деятельности на три года, два из которых – условны. Андреев прокомментировал решение комитета по этике РФС с помощью пары предложений.

«Справедливо ли решение? Скорее всего», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Андреев жёстко высказался в адрес судейства по итогу недавнего матча РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом» (3:2) для одного из СМИ. Позже функционер извинился за свои слова.

Помимо отстранения от футбола, Андреева оштрафовали на крупную денежную сумму в 300 тыс. рублей.

Директор «Оренбурга» отстранён от футбола