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Артур Гомес подпишет долгосрочный контракт с «Динамо» слухи

30 Августа 2024 • 18:05 Комментировать

26-летний вингер «Крузейро» Артур Гомес подпишет долгосрочный контракт с московским «Динамо». По информации инсайдера Ивана Карпова, легионера свяжет с «бело-голубыми» контракт на четыре года с опцией продления ещё на один. В скором времени игрок вылетает в Россию на медосмотр.

По информации от Itatiaia, «бело-голубые» заплатят за новичка сумму в 5 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

«Динамо» по итогу шести туров РПЛ идёт на втором месте турнирной таблицы с 14 баллами. В ближайшие выходные «бело-голубые» сыграют с «Оренбургом» в седьмом туре Премьер-лиги.

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