Защитник Диего Луна станет игроком подмосковных «Химок».

По информации «Чемпионата», «Химки» и «Балтика» договорились о скором переходе легионера. Венесуэльский центрдеф оказался в «Балтике» минувшей зимой. Оборонцу 24 года.

Напомним, что «Балтика» по итогу прошлого сезона вылетела из РПЛ и сейчас играет в Мелбет-Первой лиге. Что же касается «Химок», подмосковный клуб выступает в РПЛ и идёт в середине турнирной таблицы. После шести прошедших туров у команды в активе 11-е место и шесть набранных очков.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают латиноамериканца в 800 тыс. евро.