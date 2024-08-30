Медведев – о возможной реакции фанатов на Соболева: «Мы знаем, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать»

Нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление, высказался о возможной негативной реакции болельщиков.

Медведев вспомнил, что из «Спартака» в «Зенит» в прошлом уже переходили футболисты, которые затем хорошо себя показывали.

«Жизнь спортсмена короткая и по‑разному складывается. Так что даже если найдутся псевдоболельщики, которые могут что‑то там учудить… Мы знаем, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», - цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».

Александр Соболев будет выступать за «Зенит» под номером 7. Форвард подписал контракт на три сезона с опцией продления ещё на год.