Петржела: «Болельщики «Зенита» со временем полюбят Соболева»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался об Александре Соболеве. О приходе форварда в состав чемпиона России из «Спартака» официально стало известно в эту пятницу.

«Болельщики «Зенита» со временем полюбят Соболева, особенно если он будет хорошо играть за клуб. А болельщики «Спартака» могут с этим смириться», - говорит Петржела с «Чемпионатом».

Напомним, что Соболев на протяжении последних четырёх лет был игроком «Спартака». В московский клуб он перебрался из самарских «Крыльев Советов». Более месяца до перехода в «Зенит» Александр был отстранён от тренировок.

Ранее Соболев высказался о переходе в новую команду и обратился к болельщикам.