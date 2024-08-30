Губерниев поделился ожиданиями от Соболева в «Зените»

Трансферная сага с Александром Соболевым завершилась – нападающий стал футболистом «Зенита», подписав контракт на три года с опцией продления ещё на сезон. Своими ожиданиями от футболиста в питерском клубе поделился известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Соболев должен понимать, что столкнётся со своеобразной реакцией болельщиков. В своё время через это проходил и Володя Быстров. Это дополнительная ответственность для Соболева. Если он всё преодолеет и вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию, то будет здорово», - цитирует Губерниева Sport24.

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Локомотива» питерцы отстают на один зачётный балл. Ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 31 августа, - против «Пари НН на поле соперника.