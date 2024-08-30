Александр Медведев поблагодарил руководство «Спартака»

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев высказался о том, сколько шли переговоры со «Спартаком» по поводу перехода Александра Соболева. А также выразил благодарность руководству «красно-белых» за соучастие в трансфере.

«Реальные переговоры шли в течение последних двух недель. Хочу отдать должное и руководству «Спартака», очень профессионально подошли к делу», - говорит Медведев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев официально стал игроком «Зенита» в эту пятницу, 30 августа. «Зенит» заплатил «Спартаку» за новичка ориентировочно 10 млн евро.

«Зенит» объявил о трансфере Соболева из «Спартака»