Соболев обратился к фанатам «Зенита»

Нападающий Александр Соболев в пятницу стал игроком «Зенита». После трансфера из «Спартака» 27-летний футболист обратился к болельщикам питерского клуба.

«Понимаю, что у большинства болельщиков «Зенита» есть ко мне негатив, потому что я пришёл... Все мы знаем, из какой команды. Я не прошу вас меня поддержать – я прошу дать мне небольшой шансик. Обещаю, что своим отношением к делу и к городу я постараюсь стать для вас своим», - слова Соболева приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 31 августа, - в гостях у «Пари НН». Александр Соболев на поле не выйдет, поскольку ему требуется время на набор оптимальных кондиций. В последние недели Соболев не участвовал в матчах из-за отстранения от работы с основой в «Спартаке».