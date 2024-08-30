Булыкин: «Мне нравится, что «Зенит» купил российского нападающего»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о самом свежем усилении питерского «Зенита». Чемпиона России после затяжной саги пополнил форвард Александр Соболев.

«Мне нравится, что «Зенит» купил российского нападающего. Хочется, чтобы в наших командах играло больше россиян. Теперь главное, чтобы этот трансфер себя оправдал. И хорошо, что эта сага завершилась, всё теперь будет зависеть от него», - говорит Булыкин в диалоге с Metaratings.

Напомним, что Соболев перебрался в Питер из «Спартака» за, ориентировочно, 10 млн евро. Новичка «Зенита» представили в пятницу, 30 августа. В последние недели Александр не выходил на фубольное поле из-за отстранения от тренировок в прошлом клубе.