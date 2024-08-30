Соболев: «Играть за «Зенит» - честь и счастье»

Новичок «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после трансфера в питерский клуб из «Спартака».

«Я перешёл в сильнейшую команду России. Играть за «Зенит» - честь и счастье для меня. Я очень счастлив. Хочу играть как можно больше и приносить пользу команде», - сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 27-летний Соболев заключил с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/2027. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Сейчас, после шести туров нового чемпионата, питерцы идут вторыми.