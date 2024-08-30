В «Зените» высказались о Сергееве в связи с приходом Соболева

В пятницу питерский «Зенит» официально пополнил нападающий Александр Соболев. Теперь в питерском клубе на позиции нападающего довольно много игроков.

Председатель правления клуба Александр Медведев высказался об одном из форвардов «Зенита» Иване Сергееве.

«Сергеев поехал вместе с командой на игру, вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым. Останется ли он в клубе? Я же не гадалка на кофейной гуще. Ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды», - говорит Медведев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас на позиции форварда у «Зенита» есть Матео Кассьерра, летние новички Лусиано Гонду, а также Соболев и Сергеев.

«Зенит» объявил о трансфере Соболева из «Спартака»