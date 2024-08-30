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Сын Соболева исправился – ранее он оскорблял «Зенит» видео

30 Августа 2024 • 17:10 Комментировать

Нападающий Александр Соболев перебрался в «Зенит», о чём в пятницу было объявлено официально. 27-летний футболист поставил подписи под контрактом, который рассчитан на три сезона. В соглашении прописана опция продления ещё на год.

Соболев опубликовал в социальных сетях видео, на котором его сын поёт положительную песню о «Зените» и Санкт-Петербурге.

 

Стоит сказать, что ранее во время эфира в Twitch сын Соболева называл «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами». Теперь парень исправился, ведь его отец будет выступать за «сине-бело-голубых».  

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев
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