Бывший защитник «Амкара» и «Ахмата» Андрей Семёнов завершил карьеру футболиста. Об этом он заявил в свежем выпуске «Коммент.Шоу».

Напомним, что последние 10 лет Андрей был игроком грозненского «Ахмата». В чеченский клуб он перебрался из пермского «Амкара» в начале 2014 года. В активе футболиста 27 матчей за сборную России во всех турнирах, включая и товарищеские матчи. Уроженец Москвы, в профессиональный футбол попал через академию московского «Спартака». В основном в карьере выступал на позиции центрального защитника. «Ахмат» покинул этим летом после окончания контракта.