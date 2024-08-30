Боярский – о Соболеве: «Замечательный голеадор – то, что он играл в «Спартаке», не помешает»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева. В пятницу питерский клуб объявил о заключении с нападающим контракта по схеме «три года плюс один».

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По мнению Боярского, футболисты «Зенита» примут Соболева. Фанат питерского клуба привёл в пример ситуации, когда артисты переходят из одного театра в другой. Также Боярский отметил, что перед годом столетия «Зениту» нужно было усилить линию нападения.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 31 августа – в гостях у «Пари НН».