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Боярский – о Соболеве: «Замечательный голеадор – то, что он играл в «Спартаке», не помешает»

30 Августа 2024 • 16:59 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
1 10.50 X 5.10 2 1.30
31.08 17:30

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева. В пятницу питерский клуб объявил о заключении с нападающим контракта по схеме «три года плюс один».

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По мнению Боярского, футболисты «Зенита» примут Соболева. Фанат питерского клуба привёл в пример ситуации, когда артисты переходят из одного театра в другой. Также Боярский отметил, что перед годом столетия «Зениту» нужно было усилить линию нападения.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 31 августа – в гостях у «Пари НН».  

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Спартак Москва Зенит Михаил Боярский Александр Соболев ещё теги

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