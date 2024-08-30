Соболев сделал публикацию после перехода в «Зенит»

В пятницу «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» нападающего Александра Соболева. 27-летний футболист заключил с чемпионами России последних лет контракт на три сезона с опцией продления ещё на год. После трансфера Соболев сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«А почему бы и не спеть нам?» - написал Соболев.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 31 августа, - против «Пари НН» на выезде. Ясно, что Александр Соболев на поле не появится, поскольку ему нужно набирать форму. В последние недели нападающий за «Спартак» не выступал по причине отстранения от работы с основным составом.