«Сейчас деньги на первом месте»: Мостовой высказался о трансфере Соболева в «Зенит»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». В пятницу о переходе 27-летнего нападающего было объявлено официально.

По словам Мостового, сейчас нельзя сказать, что Соболев будет запасным игроком в «Зените». При этом экс-игрок «Сельты» отметил, что в питерском клубе даже на скамейке запасных можно получать удовольствие.

«Не стоит осуждать или что-то говорить. Сейчас деньги на первом месте», - цитирует Мостового Metaratings.

Контракт Александра Соболева с «Зенитом» рассчитан на три сезона. В нём прописана опция продления ещё на один год.