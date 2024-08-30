«Спартак» отреагировал на переход Соболева в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Питерский клуб в пятницу официально объявил о подписании с 27-летним форвардом контракта на три сезона с опцией продления ещё на год. «Красно-белые» тоже выпустили пресс-релиз, в котором объявили об уходе Соболева в другую команду.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведённые в нашем клубе», - говорится в сообщении «красно-белых».

«Спартак» отметил, что Александр Соболев провёл за команду 140 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 голевых паса на партнёров.

Напомним, что в последнее время Соболев за «Спартак» не играл из-за отстранения.