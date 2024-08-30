Трансфер Соболева в «Зенит» разочаровал Камоцци

В пятницу нападающий Александр Соболев был представлен как футболист «Зенита». Комментарий по поводу перехода форварда из «Спартака» дал Франко Камоцци. В своё время он в московском клубе был советником владельца.

«Я был одним из первых, кто курировал переход Саши, когда его купил «Спартак». Поэтому я, честно говоря, разочарован. Но в то же время я могу понять обе стороны – и игрока, и клуб», - цитирует Камоцци Metaratings.

В то же время Камоцци задаётся вопросом, зачем Соболев понадобился «Зениту». По словам самого функционера, это покажет время.

Напомним, что 27-летний Александр Соболев заключил с «Зенитом» контракт на три сезона. В соглашении прописана опция продления ещё на год.