Соболева представили как хоккеиста

Презентация Александра Соболева в качестве игрока «Зенита» состоялась во время пятничного мероприятия хоккейного СКА. Любопытно, что 27-летнему футболисту сначала вынесли хоккейный свитер СКА с его фамилией – будто бы представляли хоккеиста. Затем Соболев всё-таки получил футболку «Зенита» с игровым номером семь.

Александр Соболев в последние недели не играл – «Спартак» отстранял форварда от работы с основным составом. Соболеву теперь нужно набирать оптимальную форму, поэтому он не сыграет за «Зенит» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Пари НН», который пройдёт 31 августа.