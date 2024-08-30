«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал информацию о переходе в свои ряды нападающего Александра Соболева. В пресс-релизе говорится о том, что контракт с Соболевым рассчитан на три сезона. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в сообщении.

Ранее «Зенит» объявлял о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» через телеграм-канал. Нападающий давненько не выходил на футбольное поле, поскольку был отстранён от работы с основой в «Спартаке».