Директор «Оренбурга» отстранён от футбола на три года после слов о судействе

После недавнего поражения от «Ростова» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в жёсткой форме высказался о судействе. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел этот инцидент.

Андреева отстранили от футбольной деятельности сроком на три года. Два из трёх лет представляют собой условие наказание. Кроме того, директор «Оренбурга» оштрафован на 300 тысяч рублей.

На прошедшем заседании Дмитрий Андреев принёс извинения за свои грубые слова.

Отметим, что «Оренбург» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.