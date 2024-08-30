Трансферная сага с участием нападающего Александра Соболева завершилась. «Зенит» объявил о переходе футболиста из «Спартака». Пресс-служба питерского клуба опубликовала в телеграм-канале фотографию, на которой Соболев сидит за компьютером. На фото можно увидеть надпись: «Игры закончились».

Александру Соболеву 27 лет. Ранее в прессе писали о том, что «Зенит» за трансфер нападающего заплатит приблизительно 10 миллионов евро.

Как известно, в последние недели Соболев на футбольном поле не появлялся. Футболист был отстранён «Спартаком» от работы с основой на фоне информации о желании уйти в «Зенит».