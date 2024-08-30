Назначен судья на матч «Локомотив» - «Краснодар»

На выходных в Российской премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура. Центральный поединок игрового дня между «Локомотивом» и «Краснодаром» рассудит бригада Владислава Безбородова. В случае необходимости главный рефери будет получать сигналы от Евгения Буланова (ВАР), которому поможет Андрей Фисенко (АВАР).

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдёт в первый вечер сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Локомотив» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» - третье.

Ознакомиться со всеми назначениями судей на матчи седьмого тура РПЛ можно в публикации РФС ниже.