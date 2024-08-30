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Назначен судья на матч «Локомотив» - «Краснодар»

30 Августа 2024 • 15:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.20 X 3.65 2 3.10
01.09 19:45

На выходных в Российской премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура. Центральный поединок игрового дня между «Локомотивом» и «Краснодаром» рассудит бригада Владислава Безбородова. В случае необходимости главный рефери будет получать сигналы от Евгения Буланова (ВАР), которому поможет Андрей Фисенко (АВАР).

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдёт в первый вечер сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Локомотив» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» - третье.

Ознакомиться со всеми назначениями судей на матчи седьмого тура РПЛ можно в публикации РФС ниже.

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