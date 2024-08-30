Стал известен номер Соболева в «Зените»

Считанные минуты остаются до момента, когда «Зенит» объявит о подписании контракта с нападающим Александром Соболевым. В социальных сетях распространились фотографии футболки питерского клуба с фамилией Соболева и номером семь. Судя по всему, 27-летний форвард будет выступать за «сине-бело-голубых» именно под седьмым номером. Остаётся дождаться официального подтверждения.

В «Зенит» Александр Соболев перебирался из «Спартака». В последнее время форвард на поле не появлялся, поскольку недавно он был отстранён от работы с основой на фоне информации о стремлении перебраться в «Зенит».