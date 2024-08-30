Нападающий Александр Соболев максимально близок к трансферу из «Спартака» в «Зенит». В пятницу 27-летний футболист прошёл медицинское обследование для питерского клуба. Как сообщает телеграм-канал Mash, обследование заняло примерно четыре часа. Физических проблем у форварда выявлено не было.

В то же время источник отмечает, что Соболев с трудом прошёл переговоры с психологом. Предполагается, что проблемы с ментальным здоровьем у футболиста возникли из-за постоянного стресса, переносимого в последние месяцы. При этом психологические проблемы Соболева не являются серьёзными.