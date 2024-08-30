В последнее время слухи связывали нападающего «Спартака» Александра Соболева с «Трабзонспором». Как сообщает телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на Taka Gazete, турецкий клуб отказался от 27-летнего россиянина из-за украинского полузащитника команды Арсена Батагова. В «Трабзонспоре» побоялись возникновения конфликта в коллективе.

Как известно, Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» из «Спартака». Нападающий уже прошёл медицинское обследование для питерского клуба. В ближайшие часы или даже минуты трудовой договор должен быть подписан.