Наумов высказался о заявлении Алиева

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о заявлении бывшего игрока москвичей Александра Алиева. Функционер заметил, что футболист безбашенный и непредсказуемый человек в результате чрезмерной тяги к алкогольным напиткам.

«Футболист, конечно, он был классный. Он обладал самым сильным ударом в Европе, это точно. Я видел его на сборах, он мог спокойно забить с центра поля, как он это сделал в матче против «Томи». Что касается характера, он абсолютно безбашенный человек, он абсолютно непредсказуем. И вместе с Артёмом Милевским прилично куролесили», - рассказал Наумов в интервью «Газете.Ru».

Александру Алиеву 39 лет. Он родился на Дальнем Востоке, а позже переехал в Курск, где до сих пор проживают его родители. Они заявили в разговоре с журналистами, что с сыном не общаются. В России игрок выступал за «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», в общей сложности проведя 38 матчей, в которых забил 16 голов.