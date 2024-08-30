В «Зените» дали комментарий по ситуации с Соболевым

Нападающий Александр Соболев в скором времени должен стать игроком «Зенита». Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление, подтвердил, что 27-летний футболист уже прошёл медицинское обследование перед трансфером. При этом руководитель не стал отвечать на вопрос о том, будет ли контракт Соболева рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на сезон.

«Ждём заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит», - слова Медведева приводит «РБ Спорт».

Александр Соболев в последнее время не играл и даже полноценно не тренировался. Форвард был отстранён от работы с основой «Спартака» на фоне информации о желании уйти из клуба.