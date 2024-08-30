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Соболев на грани трансфера в «Зенит» - обследование пройдено

30 Августа 2024 • 13:46 Комментировать

Нападающий Александр Соболев всё ближе к тому, чтобы стать футболистом «Зенита». 27-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для питерского клуба. Обследование пройдено успешно. В течение дня пятницы Соболев должен заключить с «сине-бело-голубыми» трудовой договор, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

Александр Соболев переходит в «Зенит» из «Спартака». В последнее время нападающий полноценно не тренировался, поскольку пару недель назад был отстранён от работы с основой.

«Зенит» ближайший матч Премьер-лиги проведёт в субботу, 31 августа, - в гостях у «Пари НН».

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