Камоцци рассказал, где хотел бы увидеть Соболева

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высказался об Александре Соболеве. В ближайшие часы о подписании контракта с форвардом должен объявить «Зенит».

По словам Камоцци, «Спартак» после ухода Соболева не станет сильнее. При этом функционер отметил, что так сложились обстоятельства.

«Переход к принципиальному сопернику? Конечно, больше хотелось бы видеть Соболева в Серии А, чем в «Зените», но не всегда получается так, как хочется», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Добавим, что эксперты портала Transfermarkt оценивают 27-летенего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.