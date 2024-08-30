Семаку не навязывали трансфер Соболева

В скором времени форвард Александр Соболев должен примерить на себе футболку «Зенита». Появлялась информация о том, что тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак не хотел видеть Соболева в команде, но не стал идти против боссов.

Согласно данным Sports.ru, Семаку трансфер Соболева руководители «Зенита» не навязывали. По информации источника, наставник питерской команды хотел заполучить этим летом либо Соболева, либо Джона Кордобу.

В настоящий момент «Зенит» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Пари НН». Команды сыграют в субботу, 31 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.