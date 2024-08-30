Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.
«Главное, что Станкович стабилизировал состав. Мы не видим того шарахания, которое было у Абаскаля. У Станковича всё чётко: если есть замена, то одна. Мы видим результат, «Спартак» мало пропускает», - передает слова Титова Metaratings.ru.
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «народной команды» после завершения сезона-2023/2024. Под его руководством «Спартак» набрал 11 баллов и занимает пятое место в Премьер-лиге после шести туров.
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