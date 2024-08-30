Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»

«Главное, что Станкович стабилизировал состав. Мы не видим того шарахания, которое было у Абаскаля. У Станковича всё чётко: если есть замена, то одна. Мы видим результат, «Спартак» мало пропускает», - передает слова Титова Metaratings.ru.