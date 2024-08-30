Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым

Страж ворот московского «Локомотива» Антон Митрюшкин дал комментарий по поводу конкуренции с Ильёй Лантратовым. По словам футболиста, конкуренция за место в рамке является здоровой.

«Конкуренция с Лантратовым? Уважаем друг друга. Ещё в «Химках» вместе играли с Ильёй, поэтому привычно работать на тренировках. У нас здоровая конкуренция в команде. Понимаю, что нужно показывать максимум, когда дают шанс», - цитирует Митрюшкина «РБ Спорт».

Ближайший матч чемпионата «Локомотив» проведёт в воскресенье, 1 сентября, - против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Именно «Локомотив» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге. В шести турах «железнодорожникам» удалось набрать 15 очков.