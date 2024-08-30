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Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым

30 Августа 2024 • 12:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.20 X 3.65 2 3.10
01.09 19:45

Страж ворот московского «Локомотива» Антон Митрюшкин дал комментарий по поводу конкуренции с Ильёй Лантратовым. По словам футболиста, конкуренция за место в рамке является здоровой.

«Конкуренция с Лантратовым? Уважаем друг друга. Ещё в «Химках» вместе играли с Ильёй, поэтому привычно работать на тренировках. У нас здоровая конкуренция в команде. Понимаю, что нужно показывать максимум, когда дают шанс», - цитирует Митрюшкина «РБ Спорт».

Ближайший матч чемпионата «Локомотив» проведёт в воскресенье, 1 сентября, - против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Именно «Локомотив» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге. В шести турах «железнодорожникам» удалось набрать 15 очков.

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Локомотив Москва Антон Митрюшкин Илья Лантратов ещё теги

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