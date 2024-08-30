В «Динамо» ответили на вопрос о восстановлении Нгамалё

Врач московского «Динамо» Александр Родионов поведал о восстановлении атакующего полузащитника команды Муми Нгамалё.

«Восстановление раньше срока? Возможно все. Будем на это надеяться», - передает слова Родионова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нгамалё получил травму в поединке пятого тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Из-за повреждения футболист был заменен в первом тайме.

В нынешнем сезоне чемпионата России камерунец провел пять поединков. Муми отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую карточку. «Динамо» занимает четвертое место в таблице РПЛ.