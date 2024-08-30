Депутат Госдумы – о Соболеве в «Зените»: «В Петербурге не забалуешь – дадим шанс парню»

Виталий Милонов, который является депутатом Госдумы, дал комментарий о приближающемся переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

По словам Милонова, в Санкт-Петербурге Соболев столкнётся с другой обстановкой. Депутат предположил, что на игрока негативно повлияла «московская купеческая обстановка», которая провоцирует интриги.

«В Петербурге всё по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь. Мы прямые как газопровод «Газпрома». Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние. Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться», - цитирует Милонова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что в пятницу Александр Соболев проходит для «Зенита» медицинское обследование. В последнее время нападающий не играл, так как был отстранён от работы с основой «Спартака».