Рианчо предположил, что повлияло на решение Соболева уйти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший рулевой «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий по поводу приближающегося трансфера Александра Соболева в «Зенит». Испанский специалист не считает, что форвард променял «красно-белых» за деньги.

«Соболев променял «Спартак» на деньги? Глупо так утверждать. Это позиция людей, которые видят только чёрное или белое», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

По словам Рианчо, футболист имеет право менять клубы, как люди по ходу жизни меняют работу. Экс-тренер «Спартака» считает, что на трансфер Соболева повлияло несколько факторов.

«Думаю, на переход Соболева в «Зенит» повлияло множество факторов: не самые лучшие индивидуальные результаты и большое давление могли повялить на его желание покинуть команду», - сказал Рианчо.

Александру Соболеву 27 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 7,5 миллиона евро.