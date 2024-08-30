Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Впервые в истории: На матче РПЛ будет перевод языка жестов

30 Августа 2024 • 12:06 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
1 10.50 X 5.10 2 1.30
31.08 17:30

Пресс-конференции, интервью футболистов и наставников переведут на русский жестовый язык в телевизионном эфире. Над этим будет работать переводчик Маргарита Старцева, пишет «Чемпионат».

Примечательно, что участие  специального переводчика на игре в городе на Волге станет первым в истории Российской Премьер-Лиги поединком с адаптацией интервью для спортивных  болельщиков с ограниченными возможностями слуха.

Встреча «Пари НН» — «Зенит» состоится в Нижнем Новгороде в 17:30 по московскому времени. Чемпионы страны идут вторыми после шести туров, нижегородцы на десятом месте. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 30 Августа
12:06
Впервые в истории: На матче РПЛ будет перевод языка жестов
11:26
Гонду стал первым после Марадоны в рейтинге самых дорогих продаж «Аргентинос Хуниорс»
11:24
Защитник «Химок»: «Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет»
29 Августа
21:04
Качественная ставка и прогноз на матча Пари НН — Зенит чемпионата России — 31 августа 2024
14:30
В «Урал» перешёл воспитанник «Зенита»
13:54
Непомнящий рассказал, есть ли у «Зенита» зависимость от Глушенкова
13:12
Семак — о матче против «Пари НН»: Мы фавориты только на бумаге
13:07
Семак назвал двух игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Зенита»
13:05
Семак рассказал, когда Гонду может дебютировать за «Зенит»
09:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Зенит РПЛ — 31 августа 2024
28 Августа
20:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Зенит чемпионата России – 31 августа 2024
16:57
Барриос высказался об ухудшении результатов «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Серхио Рамос договорился с новым клубом За каждый гол Эндрика «Реал» должен платить деньги – названа сумма
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу «Реал» повторно потерял очки на островах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Августа
13:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, где хотел бы увидеть Соболева
13:13 · Россия. Премьер-лига
Семаку не навязывали трансфер Соболева
12:49 · Россия. Премьер-лига
Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым
12:41 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о восстановлении Нгамалё
12:22 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы – о Соболеве в «Зените»: «В Петербурге не забалуешь – дадим шанс парню» 1
12:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо предположил, что повлияло на решение Соболева уйти из «Спартака» в «Зенит»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Впервые в истории: На матче РПЛ будет перевод языка жестов
12:00 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Против такого «Зенита» можно играть, интрига возрастает»
11:51 · Россия. Премьер-лига
В минское «Динамо» перешёл воспитанник «Локомотива»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Судья ошибся в матче "Динамо" (Москва) и "Краснодара" - глава ЭСК 1
11:41 · Россия. Премьер-лига
ЭКС нашла грубую ошибку арбитра Карасёва в матче «Динамо» - «Краснодар»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива»: «В этом сезоне будет борьба за чемпионство»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Дзюба и Джикия не нужны российским топ-клубам»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Гонду стал первым после Марадоны в рейтинге самых дорогих продаж «Аргентинос Хуниорс»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок»: «Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет»
11:16 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о будущем главного тренера Адиева
11:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Казаков ждёт Глебова в «Спартаке» в это трансферное окно
10:43 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА ответили на новость, что клубу предлагали Соболева
10:26 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал идеальный клуб для Артёма Дзюбы
10:22 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть»
10:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Арсеналом»
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предлагал Соболева московскому клубу, но получил отказ 2
09:49 · Россия. Премьер-лига
Барриос высказался о старте нового сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем