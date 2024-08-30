Впервые в истории: На матче РПЛ будет перевод языка жестов

Пресс-конференции, интервью футболистов и наставников переведут на русский жестовый язык в телевизионном эфире. Над этим будет работать переводчик Маргарита Старцева, пишет «Чемпионат».

Примечательно, что участие специального переводчика на игре в городе на Волге станет первым в истории Российской Премьер-Лиги поединком с адаптацией интервью для спортивных болельщиков с ограниченными возможностями слуха.

Встреча «Пари НН» — «Зенит» состоится в Нижнем Новгороде в 17:30 по московскому времени. Чемпионы страны идут вторыми после шести туров, нижегородцы на десятом месте.