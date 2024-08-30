Губерниев: «Против такого «Зенита» можно играть, интрига возрастает»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о выступлении петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Зенит» преодолеет зону турбулентности и будет бороться за самое высокое место, за самое подходящее место для «Зенита» - первое. Но интрига возрастает, ведь против такого «Зенита» можно играть», - передает слова Губерниева «Советский Спорт».
Напомним, что петербургский клуб не побеждает на протяжении трех матчей подряд.
В рамках седьмого тура Премьер-лиги подопечные Сергея Семака на выезде померяются силами с «Пари НН». Игра пройдет 31 августа.
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