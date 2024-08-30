В минское «Динамо» перешёл воспитанник «Локомотива»

Бывший опорный полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов перешёл в минское «Динамо».

Футболист является воспитанником «железнодорожников» и на протяжении пяти сезонов выступал за команду в РПЛ. При этом стоит отметить, что реальный шанс Куликов получил только в сезоне 2020/2021 (тогда он провел 25 матчей за сезон). Всего на его счету 65 поединков в главной лиге страны. Последние полгода он играл за «Родину».

Теперь футболист продолжит карьеру в Минске. Он подписал контракт с «Динамо» до конца сезона. Стоит отметить, что там конец сезона будет уже в ноябре.

Также добавим, что футболисты минского клуба примут участие в еврокубках. Команда отобралась в групповой этап Лиги конференций.