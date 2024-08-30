ЭКС нашла грубую ошибку арбитра Карасёва в матче «Динамо» - «Краснодар»

Арбитр Сергей Карасёв допустил грубую ошибку в недавнем матче Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). Комиссия посчитала, что рефери должен был назначить пенальти в пользу московской команды на 87-й минуте. ЭСК считает, что против Диего Лаксальта нарушались правила.
По словам главы судейского комитета Павла Каманцева, большинство членов ЭСК считают, что пенальти в том эпизоде был. При этом решение не было единогласным.
«Правильным решением в этой ситуации было бы назначение пенальти. При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР. Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод», - слова Каманцева приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
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