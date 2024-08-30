Игрок «Локомотива»: «В этом сезоне будет борьба за чемпионство»

Александр Сильянов, защитник московского «Локомотива», поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Не знаю, что происходит с «Зенитом», это надо спрашивать у них. Безусловно, в этом сезоне РПЛ будет борьба за чемпионство», - передает слова Сильянова «Чемпионат».
После шести сыгранных туров «железнодорожники» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова опережают идущий вторым «Зенит» на один балл. В следующем матче Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле встретится с «Краснодаром».
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