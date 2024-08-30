Ещенко: «Дзюба и Джикия не нужны российским топ-клубам»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о дальнейшей карьере Артёма Дзюбы и Георгия Джикии.
«Здесь играют роль возраст и финансовые условия. Топовым клубам в России они не нужны. Ребята и сами, наверное, понимают, что таких денег, как раньше, получать не будут», - передает слова Ещенко телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что в настоящий момент Джикия и Дзюба находятся без работы. Последним клубом защитника был московский «Спартак», а нападающего – столичный «Локомотив». Оба игрока покинули команды в связи с истечением контракта.
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