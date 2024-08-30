Гонду стал первым после Марадоны в рейтинге самых дорогих продаж «Аргентинос Хуниорс»

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду занял второе место в рейтинге самым дорогих продаж в истории «Аргентинос Хуниорс».

Новый нападающий «сине-бело-голубых», перешедший за 12 млн евро, занял в этом исследовании вторую строчку, уступив по сумме трансфера в пересчете на нынешний курс лишь Диего Марадоне. Третье место в списке у Нико Гонсалеса, сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил возможности Лусиано Гонду, отметив его удар и хорошую работоспособность. При этом Семак не исключил, что форварду понадобится время на адаптацию. По его мнению, нужно оценить потенциал игрока и его функциональное состояние на тренировках.