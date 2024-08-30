Защитник «Химок»: «Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет»

Защитник «Химок» Данил Степанов не хочет делать большой упор на ничейный исход матча с «Зенитом». В позапрошлом туре команды завершили встречу со счётом 1:1.

Футболист отмечает, что с клубом из Санкт-Петербурга можно бороться, и его команда это показала. При этом для коллектива из Подмосковья радости не так много, ведь в той игре он упустил победу.

«Мы первыми остановили «Зенит», молодцы. Теперь уже три встречи их команда не побеждает, сами видите, что с ними реально бороться. Мне лично «Локомотив» больше нравится. Легкого чемпионства у «Зенита» не будет», - приводит слова защитника «Чемпионат».

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Пари НН». «Химки» на своем поле принимают ЦСКА.