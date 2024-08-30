В «Ахмате» высказались о будущем главного тренера Адиева

Руслан Газзаев, занимающий пост спортивного директора грозненского «Ахмата», поделился мыслями относительно будущего наставника команды Магомеда Адиева.
«У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его. На сегодняшний день команду готовит Адиев», - приводятся слова функционера на страницах «Чемпионата».
Напомним, что 47-летний российский специалист занял пост главного тренера команды в апреле. До этого он тренировал сборную Казахстана.
По итогам шести туров Премьер-лиги «Ахмат» с четырьмя очками занимает предпоследнее место в таблице.
Бан пользователя